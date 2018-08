Muž nechal otevřené okno auta, přišel o statisíce korun

Jak by vypadalo Česko, kdyby zavedlo kratší pracovní týden?

Policisté podezírají zatím neznámého muže a ženu, že této neopatrnosti využili a otevřeným okýnkem sebrali muži tašku, platební karty a peněženku, v níž měl podle jeho sdělení v přepočtu na českou měnu bezmála 200.000 korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Na webu policisté zveřejnili záběry podezřelých a žádají veřejnost o spolupráci při pátrání.

Řidič od auta odešel před půl čtvrté ráno, asi hodinu poté přišel k vozu zhruba 180 centimetrů vysoký mladík. Na sobě měl černou mikinu s kapucí přes hlavu, černé kraťasy, bílé ponožky a černé tenisky s bílou podrážkou. "Ten se nejprve přesvědčí, že je v ulici sám. Jakmile si je jist, že je vzduch ´čistý´, přitočí se k autu a přes otevřené okénko vytáhne cosi z interiéru vozu. Poté z místa odchází neznámo kam," popsal Hulan.

Přibližně v sedm hodin ráno přišla k vozu asi třicetiletá žena oblečená do žlutého letního svetříku a khaki minisukně. Když si prohlédla auto, také ona sáhla dovnitř, vytáhla z něho předmět a dala ho do kabelky, uvedl policejní mluvčí. Poté se k autu vrátila, znovu z něj něco sebrala a přendala do kabelky. "Pak odchází pryč," dodal Hulan.