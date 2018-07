Agresor se v Brně pokusil znásilnit ženu, policie po něm pátrá

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Žena vystoupila z nočního autobusu N98 v Sedláčkově ulici přibližně ve 4:45. Dotyčný muž ji následně oslovil, zda by s ním nechtěla někam jít. "Žena ho odmítla a v okamžiku, kdy chtěla vejít do domu, ji muž neočekávaně popadl do náruče a odnášel pryč," uvedl na policejním webu mluvčí Pavel Šváb.

Hodil ji do křoví poblíž točny tramvají a pokusil se dokončit svůj záměr. Žena se aktivně bránila a nakonec jí pomohl soused. Agresor z místa činu utekl.

Byl ve věku kolem 30 let, mluvil plynně česky, ale s drobným ruským či ukrajinským přízvukem. Byl vysoký zhruba 190 centimetrů, měl štíhlou postavu, krátce střižené hnědé vlasy. V době útoku na sobě měl světle modré tričko a riflové kraťasy.

Veškeré poznatky k totožnosti hledaného muže či informace o podobných případech z této lokality přijmou policisté na lince 158.