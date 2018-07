Dvacetiletá dívka umlátila novorozence paličkou na maso. Odsedí si 15 let

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Verdikt je pravomocný. Dívka těhotenství tajila a po porodu v bytě uhodila hlavičkou dítěte dvakrát o roh sprchového koutu, bodla ho nožem do krku a šíje a několikrát ho udeřila do hlavy paličkou na maso.

"Deliktu se dopustila víceméně z hlouposti. Rozhodně se nejedná o profesionální kriminálnici, která by se na to předem připravovala," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Zdůraznil, že dívka je nezralá a nemá dostatek rozvahy, takže situaci, do které se dostala, vyřešila naprosto jinak, než měla.

Ženě hrozilo 15 až 20 let vězení. "Trest při horní hranici sazby je v jejím případě nepřiměřeně přísný," zdůvodnili soudci, proč se rozhodli potrestání zmírnit. Zároveň ale připustili, že způsob spáchání tohoto činu - tedy využití několika různých vražedných mechanismů - se vymyká obdobným případům vražd novorozenců, kdy matky svým dětem zpravidla buď neposkytnou pomoc, nebo je udusí či uškrtí.