Policie dopadla ozbojeného lupiče, byl postrachem sázkových kanceláří

Muž přepadl sázkovou kancelář na náměstí Jiřího z Poděbrad 2. července odpoledne. Pachatel přišel na pobočku, přistoupil k okénku a přes přepážku přehodil batoh. Následně vytáhl zbraň. Obsluha mu peníze vydala, muž odešel s několika tisíci korun.

Po zveřejnění případu dostali kriminalisté několik tipů od veřejnosti. Policie ho následně zatkla na ulici před jeho domem. "Vzhledem k tomu, že muž provedl přepadení se zbraní a hrozila možnost, že je ozbrojen, jeho zadržení proběhlo za použití donucovacích prostředků," uvedl k zásahu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Zadržený třicetiletý muž se k činu přiznal, hrozí mu až deset let za mřížemi. Detektivům vydal jak zbraň, tak i oblečení, ve kterém loupil. Stíhaného pak kriminalisté odvezli do vězení, protože byl na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání 102 měsíců.

Muž byl odsouzen za šest přepadení sázkových kancelářích s nožem v severních Čechách.