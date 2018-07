Kajínkův synovec útočil s nožem v ruce: Byl nebezpečný, ale doktoři si ho na psychiatrii nechtěli nechat, tvrdí útočníkova matka

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Policie muže zadržela nedaleko místa, kde měl útočit. Jeho matka ho pak viděla v policejním autě. Miluše ale říká, že byl zřejmě úplně mimo a ani ji nepoznal. Kromě epilepsie totiž trpí i schizofrenií. Jeho zdravotní stav se za posledních několik měsíců podle slov Miluše výrazně zhoršil.

Dokonce na tom byl tak zle, že požádal o pomoc svou matku. Ona ho proto vzala do léčebny. „Přišel ráno, bosej, polonahej. Prý ho honí čerti a ať mu pomůžu. Že mu někdo říkal, že má otevřít okno a vyskočit z druhého patra. A utíkat,“ řekla Primě matka útočníka.

On tedy otevřel okno, ale nakonec neskočil a dolů slezl po hromosvodu. „Přeběhl louku a pole a utíkal do vedlejší vesnice. Tam se zahrabal ve stodole do slámy, aby ho ti čerti nedohonili. A pak přišel ke mně, ať mu pomůžu,“ vypráví Miluše.

Muž sice skončil v léčebně, jenže byl po několika dnech propuštěn. A situace se ještě zhoršila. „Jestli mám správné informace, tak den předtím, než se to stalo, ho vlastně propustili z té nemocnice. A ona říkala, ať tam zůstane. A doktor jí říkal, že ne,“ potvrdil slova své sestry pro TV Prima Jiří Kajínek.

„Policie i doktoři sestře řekli, že dokud on něco neprovede, tak že oni nemůžou nic dělat, ale ona říká, no jo, ale on je nebezpečný sobě i všem, protože je nemocnej. On je klasický příklad toho, jak ten systém nefunguje. Svého synovce já neznám vlastně, jsem rok a něco na svobodě a za tu dobu jsem ho viděl dvakrát,“ dodal Kajínek.

„Když jsem hovořila s jeho ošetřujícím lékařem v Brodu, co pro něj můžu udělat, bylo mi řečeno, že musím počkat, až Patrik někomu ublíží. Až pak prý mohou ze zákona něco dělat. Ten systém prostě nefunguje. Někoho nebezpečného odvezou na psychiatrii a doktoři ho druhý den pustí,“ stěžuje si matka útočníka. Nešlo přitom o první případ, kdy Patrik někoho napadl. Muže, kterého teď pobodal, už v minulosti škrtil.

Soud poslal šestatřicetiletého Patrika do vazby, policie ho obvinila z pokusu o vraždu. "Muž byl v minulosti léčen pro psychické problémy, v bytě své matky začal fyzicky napadat další podnájemníky bytu včetně nezletilých dětí," uvedl mluvčí chrudimské policie Jiří Tesař. Oba zranění byli v ohrožení života a museli se podrobit urgentním lékařským zákrokům. Kajínkův synovec se u výslechu odmítl k věci vyjádřit. Za napadení mu hrozí 15 až 20 let vězení případně výjimečný trest.