Na Chrudimsku zasahuje policie, synovec Jiřího Kajínka pobodal několik lidí

Muž pobodaný na hrudníku a dítě, zřejmě dvouleté, na pořezané na krku. Muže převezl vrtulník, dítě záchranná služba. Připravujeme podrobnosti. Podle informací televize Prima policie zadržela na místě synovce Jiřího Kajínka.

„Nevím, co přesně provedl, ale údajně něco ano. Mám jenom informaci, že něco se odehrálo, ale co přesně zatím nevím, čekám, až se dozvím víc. Právě od mé sestry mám tu informaci. Ta by měla nyní mluvit v Prachovicích s policií. Co vím, tak synovce měla odvézt záchranka, že měl mít záchvaty a tam ho nechali, ale on tam být nechtěl, vyhrožoval reversem. Policie i doktoři sestře řekli, že dokud něco neprovede, tak nemůžou nic dělat, ale sestra mi řekla, ale on je nebezpečný všem i sobě, protože je nemocný,“ uvedl Jiří Kajínek.

Podrobnosti připravujeme