Zpěvák okřikl mladíka kvůli kouření v obchodě, skočil s rozbitým obličejem

K incidentu došlo v pondělí 4. června okolo 15. hodiny v prodejně potravin v Koněvově ulici v Praze. „Do prodejny přišla dívka s mladíkem, který při nakupování kouřil elektronickou cigaretu. To se nelíbilo jinému zákazníkovi a napomenul ho, aby v prodejně nekouřil.

Mladík ale nepřestal, dokonce muži do obličeje foukl kouř a pak mu dal pěstí do tváře. „Vlivem toho devětašedesátiletý muž upadl na zem a zranil se. Z místa ho pak odvezla rychlá záchranná služba do nemocnice, kde musel být ošetřen,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Vzhledem k tomu, že se mužovo zranění týká zubů a že si vydělává zpěvem, což v tuto chvíli samozřejmě není možné, je od napadení v pracovní neschopnosti. „Případ je prošetřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, za což hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodal Daněk.

Policie také zveřejnila podobu mladíka i dívky, která jej doprovázela, a požádala veřejnost o pomoc při pátrání.