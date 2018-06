Češi pašovali uprchlíky? Policie chce obžalovat pět lidí

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Doplnil, že další čtyři lidé byli za stejnou trestnou činnost obviněni v Rakousku.

Ibehej napsal, že mezinárodní organizovaný gang působil nejméně od května do srpna 2015. Kriminalisté odhalili sedm převozů 74 migrantů ze Sýrie, Iráku a také z Afghánistánu.

Běženci putovali do Německa přes Maďarsko, Slovensko, Rakousko nebo Česko. Pachatelé údajně od každého z migrantů za cestu vybírali 500 až 1000 eur (13.000 až 26.000 Kč).

Policejní centrála upozornila v souvislosti s případem na to, že podle stávající české právní úpravy nemůže úplně a efektivně postihovat jednání mezinárodních převaděčských skupin, pokud převozy migrantů nevedou přes území ČR. Trestní předpisy totiž v tomto ohledu chrání pouze českou hranici, nikoliv hranici EU. Právě proto musela česká policie část případu předat do Rakouska, přes jehož území mířila část nelegálních převozů. Ibehej poukázal na to, že Rakousko či Německo na rozdíl od ČR trestá "protiprávní přicestování na výsostné území členských států Evropské unie nebo schengenského státu".